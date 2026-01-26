Leonor se enamoró de Omar: La secretaria besó a su jefe en El Jardín de Olivia

26 en. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) y Omar (César Sepúlveda) se acercaron mucho tras el asunto de Jessica (Ignacia Sepúlveda) en Lima, al punto en que la secretaria comenzó a sentir cosas por su jefe.

Luego de compartir un par de copas, ella se dio el permiso para ser franca: "Eres un hombre sensible que se preocupa de los demás. (...) Cuando te miro, veo a un hombre mejor que muchos que haya conocido. Un hombre que vale la pena... un hombre que me encanta".

Y en el calor del momento, Leonor lo besó.

El Jardín de Olivia / Mega

Omar quiere proteger a Leo

Omar la apartó de sí porque sabe que mientras siga atado a los Walker, él representa un peligro para cualquier mujer. "Da lo mismo lo que sentimos porque si se llega a enterar Luis Emilio, no va a ser bueno para ti. No quiero exponerte".

Y Leonor, lejos de sentirse ofendida o avergonzada por la situación, solo sintió más cariño por Droguett.