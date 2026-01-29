Luis Emilio puso difícil condición a Ignacia en EJDO: "Estoy dispuesto a renunciar a la tuición si..."
En este capítulo de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) se comprometió a ayudar a Samuel (Simón Beltrán) e hizo valer su palabra.
Luis Emilio (Alejandro Trejo) estaba en su oficina cuando su hija apareció para hacer un trato: "¿Por qué no te ahorras tu discurso? Nadie te cree, papá. Lo último que tú quieres es ayudarlo. Todo lo haces con una segunda intención, así que sé honesto y dime qué quieres a cambio para dejar a Samuel y su familia tranquilos".
Luis Emilio ofrece dejar en paz a Samuel
"Esto no lo hago por mí, lo hago por ustedes. (...) Yo estoy dispuesto a renunciar a la tuición de Samuelito, siempre y cuando tenga la certeza absoluta de que tú estarás a salvo; lejos de esa familia de criminales y asesinos", señaló el empresario.
Ignacia no quería dar su brazo a torcer. Está enamorada de Karina (Jacinta Rodríguez) y no quiere separarse, pero su padre insistió: "Si tú sigues por tu camino, yo voy a seguir por el mío y me voy a asegurar que Samuelito no se relacione nunca más con esa gente".