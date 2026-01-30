"Tenemos que terminar ahora": Ignacia cedió a los deseos de su padre y rompió con Karina en EJDO
En este capítulo de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) logró que Luis Emilio (Alejandro Trejo) desista de pedir la custodia de Samuel (Simón Beltrán), pero a cambio tuvo que sacrificar lo que más ama.
Karina (Jacinta Rodríguez) recibió un duro trago al enterarse, mientras Nacha se disculpaba profusamente.
"Te juro que traté de convencerlo. Le dije a mi papá todo el daño que le iba a hacer al Samu si lo separaba de su familia, que él no tiene nada que ver con lo que le pasó a mi mamá. (...) Tú sabes cuál fue el precio. No tuve otra opción, yo no puedo dejar que le haga daño al Samu".
Ignacia priorizó el bienestar de los Guerrero
Mientras la hija de Gloria (Francisca Gavilán) luchaba por asimilar la noticia, Ignacia puso una lápida a su relación.
"Kari, lo siento tanto, de verdad me duele mucho, pero yo no quiero que tu familia siga sufriendo. Nosotras tenemos que terminar ahora y para siempre".