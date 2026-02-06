Omar en problemas: Burgos no logró descubrir quién lo extorsiona y tendrá que pagar en El Jardín de Olivia

06 feb. 2026 - 17:22 hrs.

En el capítulo 228 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) se quedó sin tiempo. La persona que lo extorsiona le exige el pago de los $85 millones en dos horas más y el subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres) todavía no descubre quién es.

El director ejecutivo mandó llamar al policía para encontrar una solución.

"No entiendo cómo no puedes dar con él. Eres policía, deberías saber ubicar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¡No tenemos tiempo! (...) $85 millones van a ser el principio de nuestros problemas si no lo agarramos ahora", dijo mientras sacaba el dinero desde su caja fuerte.

El Jardín de Olivia / Mega

La aparición de Bastián

En medio de esta comprometedora situación es que Bastián (Alonso Quintero) entró en la oficina de Droguett. "Me dieron el alta y vine a verte directamente a ti, pero, ¿es idea mía o estoy interrumpiendo algo?", mencionó ante las caras de incomodidad del ejecutivo y el subprefecto.

Ambos intentaron disfrazar esta reunión como una toma de declaración, pero no pudieron engañarlo.