Bastián y Jessica se vuelven a ver y Luis Emilio no puede reprimir los celos que siente en El Jardín de Olivia

06 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En el capítulo 228 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) se encontraron por casualidad en los pasillos del Grupo Walker y con apenas un cruce de miradas quedó claro que la química entre ambos no se acaba.

La periodista se alegró de verlo más recuperado y él se disculpó por ser tan frío cuando lo visitó en el centro de rehabilitación. Luego, se abrazaron largamente hasta que Luis Emilio (Alejandro Trejo) apareció.

"El doctor Iribarren me comentó esta noticia. Un gusto verte, hijo", dijo el empresario mientras palmeaba la espalda de Bastián. Incómodo, el hermano de Clemente (Pipo Gormaz) buscó una excusa para irse pronto, mientras Jessica le hacía prometer que se verían de nuevo.

El Jardín de Olivia / Mega

¿Luis Emilio hará algo más en contra de su hijo?

Al quedarse a solas con su jefe, la joven sonrió satisfecha de que Bastián esté retomando el buen camino.

Walker afirmó sentir lo mismo, pero no pudo enmascarar los crecientes celos que tiene contra su hijo por robarse la atención de Jessi.