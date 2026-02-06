"Le estoy dando una puerta de salida": Santana intentó ganar la confianza de Gonzalo para que confiese en EJDO

06 feb. 2026 - 17:24 hrs.

En el capítulo 228 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) citó a Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) con la excusa de darle una exclusiva, pero en realidad buscaba acorralarlo para que admita todo.

"Es usted el que me podría dar una exclusiva. Agarre el teléfono que tiene ahí en el bolsillo; el teléfono prepago por el cual usted manda los mensajes.(...) Usted está extorsionando a Omar Droguett por algo relacionado con el asesinato de la señora Vial y quiero que me diga en este mismo momento qué es", ordenó el comisario.

El periodista insistió en que no entendía la acusación de Santana, mientras recibía los mensajes de Omar para confirmar el pago de $85 millones.

El Jardín de Olivia / Mega

Los Walker son peligrosos

A sabiendas de que no podría doblegarlo ni menos detenerlo por ser una investigación extraoficial, Gabriel prefirió hacer una advertencia: "Ojalá que les haya pedido harta plata porque si está extorsionando a alguien del Grupo Walker, por lo bajo va a necesitar documentos nuevos, una cirugía estética para salir del país, aunque si se cambia la nariz o no, lo van a silenciar".

"No quiero perjudicarlo, Carrasco. Solo le estoy dando una puerta de salida. Usted no sabe lo peligrosa que es esa gente", agregó. Aún así, Gonzalo se fue sin decir una palabra sobre la foto.