"No tienes idea cuánto...": Esta es la poderosa razón que causó la corrupción de Burgos en El Jardín de Olivia
En este capítulo de El Jardín de Olivia, Burgos (Juan Carlos Cáceres) se sinceró con Santana (Matías Oviedo): sí hay un motivo por el que el subprefecto sacrificó la probidad que lo destacó en sus años de carrera.
"Lo hago por la Cristi. Tú no tienes idea cuánto cuestan los remedios para esa maldita enfermedad. Son más de tres millones al mes para fármacos, controles, ¡para todo y eso por el resto de su vida, Gabo!", dijo con angustia.
Por esta desesperación es que le rogó una vez más guardar silencio: "Si yo no tengo dinero para costear sus medicamentos, la Cristi se muere y eso va a pasar si tú me denuncias. (...) Vas a matar a mi esposa. Tú conoces a la Cristi, es una tremenda mujer, a ti te adora. Por la amistad que tenemos, te pido que no sigas con esto. Te lo pido por mi familia".
Santana no flaquea
Aunque se trate de una persona que conoce, Gabriel decidió no sumarse a esta red de corrupción. Hablará y denunciará a su mentor porque es lo que corresponde hacer como policía.
Decepcionado, Burgos le advirtió que si lo hace, el único que saldrá perdiendo será el propio Santana y peor, "por un par de piernas".