"Me gustas mucho": Santana declaró sus sentimientos por Diana en El Jardín de Olivia

16 feb. 2026 - 17:16 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) reveló las amenazas de Burgos (Juan Carlos Maldonado) si seguía adelante con el apoyo a Diana (Nicole Espinoza). Preocupada por el comisario, ella sugirió que dé un paso al costado.

Esto motivó al policía a revelar sus verdaderas razones para acompañarla en la investigación, incluso si su trabajo queda en riesgo.

"No se trata de Héctor, Diana, ¿cómo no te das cuenta? Se trata de ti. Mira, cuando dije que te iba a ayudar, lo hice porque te creo y es lo justo, es verdad, pero no es toda la verdad. También lo hice por ti porque me pasan cosas contigo, porque me gustas y me gustas mucho", confesó con el corazón en la mano.

El Jardín de Olivia / Mega

Santana no quiere interferir

Esto no significa que se interpondrá en la relación de Diana con Clemente (Pipo Gormaz), sino que no cesará en buscar la verdad: "Si recibo todas las amenazas del mundo, no te voy a dejar sola".

"Gracias por todo lo que has hecho por mí, pero quizás todavía estás a tiempo de echarte para atrás y seguir con tu pega, con tu vida", insistió la terapeuta, aunque Santana se negó a quebrantar su palabra.