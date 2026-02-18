Luis Emilio la ayuda: Pepa amenazó con pedir la custodia de Olivia si Diana no se aleja en EJDO

18 feb. 2026 - 17:14 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) le insistió a Pepa (Katyna Huberman) que la familia Guerrero es un peligro para su nieta, pero como la orden de alejamiento no sirvió, ya tenía un plan preparado para contraatacar.

Fue así que le presentó a una abogada experta en asuntos de familia. "Si para proteger a nuestra nieta nos tenemos que pelear con Clemente, esta vez será él el que pierda", aseguró Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente tendrá que elegir

Josefina fue a ver a Olivia (Violeta Silva) y se encontró con Diana (Nicole Espinoza) en el lugar. Le pidió a Clemente (Pipo Gormaz) que la echara de su casa. Como él se negó, la mujer sacó su carta bajo la manga.

"Yo estoy pensando seriamente en el bienestar de mi nieta y tú, no sé en qué estás pensando. Francamente, no me voy a quedar en el palco viendo cómo le arruinas su vida", señaló con dureza.

"Quiero decir que si no le pides a esta mujer que salga ahora de esta casa y que deje de acercarse a mi nieta, voy a tener que verme en la obligación de pedir el cuidado legal de la Olivia", advirtió.