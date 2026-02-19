"¿Una psicóloga me va a ayudar?": Nacha se tomó a mal el consejo de Clemente en El Jardín de Olivia

19 feb. 2026 - 17:22 hrs.

En este capítulo 237 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) visitó a su hermana tras saber que se desmayó por tomar los ansiolíticos de Bernardita (Catalina Guerra).

Asustado de las consecuencias que esto podría tener, quiso ofrecerle una alternativa. "Nacha, tú y yo vimos cómo la mamá vivió empastillándose, tapando lo que realmente le pasaba sin querer terapearse, sin querer entender lo que había debajo. Yo conozco una psicóloga...", alcanzó a decir cuando su hermana lo detuvo.

"¿Una psicóloga que me va a ayudar a convencer al papá de que deje de chantajearme o que me deje estar con la mujer que amo? Si tu psicóloga no puede hacer eso, entonces no me sirve. La única forma que tengo de terminar con esto que tengo es frenar al papá", zanjó Ignacia.

El Jardín de Olivia / Mega

Un plan contra el patriarca

La respuesta de cómo detener a Luis Emilio (Alejandro Trejo) llegó poco después con una llamada de Karina (Jacinta Rodríguez).

"Es algo que yo podría hacer, pero tenemos que estar muy de acuerdo porque nos va a perjudicar a las dos; sobre todo a ti, Nacha", advirtió la artista al teléfono.