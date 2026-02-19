"Quiero hacer lo correcto, aunque sea una vez": Omar reveló su secreto más terrible a Leonor en EJDO

19 feb. 2026 - 17:16 hrs.

En este capítulo 237 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) confió en Leonor (Romina Norambuena) y le contó su mayor secreto: está involucrado en la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

Si bien él no ejecutó el disparo, sabe que Luis Emilio (Alejandro Trejo) es culpable y necesita ponerle fin a todo el daño que ha causado y que podría causar.

Leonor se queda junto a Omar

Droguett desea confesar ante la justicia: "Quería que lo escucharas de mi boca y no por la prensa. Ahora viene un proceso, yo tengo que llegar a un acuerdo con el fiscal. No entiendo mucho lo que va a pasar, pero ya ha sido demasiado tiempo en esta mentira. No me importan las consecuencias. (...) Quiero hacer lo correcto, aunque sea una vez en la vida".

Y tras estas palabras, dejó la puerta abierta para que su relación se terminara. Leo se negó.

"Yo sigo creyendo que eres una buena persona. Tú jamás habrías hecho esas cosas si don Luis Emilio no te hubiera obligado. (...) Lo que estás haciendo ahora es porque es lo correcto y eso es algo muy noble".