"Vuelve a acercarte...": Bastián explota y agrede a Luis Emilio lanzando una potente advertencia en EJDO

En el capítulo 244 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) está conversando con Jessica (Ignacia Sepúlveda) cuando Bastián (Alonso Quintero) ingresa de sorpresa a la oficina.

Sin mediar palabra antes, Bastián se abalanza contra su padre y lo comienza a ahorcar por mandar a matones a la casa de Trini (Catalina Covarrubias).

"Vuelve a acercarte a la Trini y te mato, te juro que te mato", grita Bastián, mientras le pide a Jessica que se retire de la oficina.

"Reconoce que mataste a mi mamá"

Es en ese instante donde Bastián pide a Luis Emilio que reconozca que mató a Bernardita (Catalina Guerra) y lo sigue ahorcando.

Sin embargo, para la suerte del empresario, Omar (César Sepúlveda) aparece en escena y lo saca de encima, advirtiéndole que se debe ir o seguridad lo sacará de muy mala forma.

Asimismo, logra calmar a Luis Emilio, quien ya se estaba preparando para llamar a Burgos (Juan Carlos Cáceres) y cometer una acción de la que más adelante se podría arrepentir.