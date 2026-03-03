El elaborado plan que Joaquín propuso a Omar para cobrar venganza y derrocar el imperio de Luis Emilio en EJDO

03 mar. 2026 - 17:10 hrs.

En el capítulo 245 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) propuso a Omar (César Sepúlveda) un plan para derrocar a Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Y es que tras varias humillaciones, el joven empresario se aburrió de su suegro y juró que cometería venganza en contra de él, esto con el objetivo de que su nombre sea limpiado y respetado.

Por lo mismo, decidió unir fuerzas con Omar, quien también tiene ganas de hacer caer a Luis Emilio. "Yo tengo claro que contigo también ha trapeado el piso", comentó Joaquín, y agregó que por eso lo quiere unir a su facción.

El Jardín de Olivia / MEGA

El plan de Joaquín

Omar consultó a Joaquín cómo planea derrotar a Luis Emilio, a lo que el joven declaró que le va a quitar todo lo que tiene. Esto es observado con precaución, ya que varios lo han intentado, pero no lo han logrado.

"Quizás no sea el primero, pero voy a ser el último. Mira, Omar, yo tengo todo esto cocinado (...) La directiva de la empresa está relativamente cuadrada en que Luis Emilio ha sido un imbécil, ya no quieren tener que soportar ni aguantar sus pataletas imbéciles. Pero hay dos fósiles, o tres, unos viejos de mier... que no dan su brazo a torcer y ahí es donde entras tú", expresó Joaquín, y entregó una lista a Omar.

Al ver los nombres, Omar aseguró que con una llamada podía convencer a esos "fósiles", pero reveló que teme las represalias. Sin embargo, Joaquín se mostró muy seguro de su plan y accedió a tomar todas las responsabilidades de lo que ocurrirá.