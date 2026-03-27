"Debí haber dejado que te metieras un tiro": Vanessa se desborda y explota contra Omar en El Jardín de Olivia
En el capítulo 262 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) detiene a Vanessa (Begoña Basauri) de contar la verdad a Bastián (Alonso Quintero).
Esto enoja demasiado a Vanessa, quien afirma que seguir cubriéndole las espaldas a Luis Emilio (Alejandro Trejo) no sirve para nada y tampoco cree que Omar vaya a solucionar las cosas.
De hecho, ella creía que lo mejor era decirle la verdad a Bastián y que el menor de los Walker matara a Luis Emilio, pero Omar asegura que esto no funciona así.
Las duras palabras de Vanessa a Omar
"Te prometo que lo voy a hundir", dice Omar, instante en el que Vanessa asegura sin piedad: "me equivoqué, tú y yo jamás debimos haber vuelto... ¿Sabes qué? Ese día que te encontré borracho en tu departamento, yo debí haber dejado que te metieras un tiro; quizás estaríamos mejor los dos".
Al instante, Vanessa se arrepiente de sus palabras y pide perdón a Omar por ser tan dura con él, alegando que estos últimos momentos han sido muy difíciles para ella.
Omar explica que él entiende y que no le debe explicaciones. "Sé que ha sido mucho, pero eso acaba ahora, esto se termina ahora", cierra Omar.