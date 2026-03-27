"¿Qué estás haciendo?": Ignacia escucha tensa conversación de Joaquín con Karina en El Jardín de Olivia

27 mar. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 262 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) descubre a Karina (Jacinta Rodríguez) mensajeándose con Nacha (Cota Castelblanco), por lo que decide llamarla.

La artista contesta muy feliz porque piensa que es Ignacia quien la llama. Sin embargo, al escuchar a Joaquín, se despide de inmediato, pero lo que ella no espera es la insistencia del joven empresario.

"No, no, no, a ver, Karina, escúchame, no hay después, no la llames, ni le mandes mensajes mañana, ni pasado, ni nunca", dice Joaquín a través del teléfono.

El Jardín de Olivia / MEGA

Nacha escucha a Joaquín hablando con Karina

"Yo no sé qué pretendes tú mandando mensajes a la mitad de la noche y más encima invitándola a hacer un panorama... Mira, te lo voy a decir muy en buena: necesito que te ubiques; la Ignacia tiene marido, tiene una hija y a mí me consta que le haría pésimo que tú te metas de nuevo en su vida", aclara Joaquín.

Enseguida, Karina afirma que ella está segura que Ignacia le diría si tiene un problema en su vida, instancia en la que Joaquín expresa: "A ver, no me digas cómo tengo que hacer las cosas con mi mujer, solo ubícate ya, si te importa la Ignacia, desaparece de su vida, por favor".

"¿Qué estás haciendo, Joaquín? ¿Por qué estás hablando con Karina?", pregunta Ignacia, quien escuchó la parte final de la conversación.