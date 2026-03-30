"Estás un poco raro...": Las dudas de Renata tras cortantes palabras de Clemente en El Jardín de Olivia

30 mar. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 263 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) está dando inicio a los trámites para que Luis Emilio (Alejandro Trejo) pague por sus crímenes.

Y es que, tras la confesión de Omar (César Sepúlveda), Clemente se enteró de todas las mentiras, crímenes y amenazas que cometió su padre, entre las que destaca la que hizo con Renata (Susana Hidalgo), quien sabía toda la verdad, pero no pudo hacer nada, ya que su hijo corría peligro.

Por lo mismo, su relación con la fiscal, que parecía cada vez más afianzada, al parecer tomará un rumbo distinto, ya que el padre de Olivia (Violeta Silva) querrá mantener las distancias.

El Jardín de Olivia / MEGA

La desconfianza de Renata

Precisamente, Renata llama a Clemente para contarle que tiene todo listo para el trekking del sábado con su hijo, Olivia y él. Sin embargo, el empresario rechaza la salida: "Tengo algunas cosas que hacer; te puedo confirmar mañana".

"Eso sí que no, vas a dejar de lado un sábado en la mañana, un sábado de deporte, entretención, con tu pareja, con el hijo de tu pareja, con tu hija. ¿Por qué? ¿No lo entiendo?", dice Renata, a lo que Clemente afirma que tiene muchos asuntos pendientes.

De inmediato, Renata expresa que: "Estás un poco raro o es mi idea. ¿Pasa algo? Cuéntame", pero él se niega a hablar de algo más al respecto y mantiene su postura firme.