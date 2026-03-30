El gran miedo de Gloria tras nuevo intento de Diana por buscar justicia: "Él es capaz de comprar todo..."

30 mar. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 263 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) se entera de cómo murió Ángela a manos de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Precisamente, la encargada de dar esta noticia a Gloria es Diana (Nicole Espinoza), quien detalla todo lo que pasó aquel fatídico día en la sucursal principal de los Walker.

Al día siguiente, Gloria despierta y comenta a Diana que no pudo dormir bien, ya que solo imaginaba a su hermana siendo asfixiada.

El Jardín de Olivia / MEGA

La desconfianza de Gloria

Enseguida, Diana aclara que con todo lo que saben ahora y las próximas declaraciones de Omar al fiscal Santibáñez, todo acabará y Raúl (César Caillet) podrá volver a su casa una vez que Luis Emilio reciba su merecido.

Sin embargo, Gloria ya no cree en esto. "Él es capaz de comprar todo el Poder Judicial con tal de zafar (...) Diana, despierta, por favor, todo lo que le hizo a tu mamá, a tu papá. ¿Tú crees que denunciándolo vamos a poder hacer algo? ¿De verdad?", afirma.

En ese momento, Karina (Jacinta Rodríguez) y Samu (Simón Beltrán) ingresan al living y ambas detienen su discusión, intentando encubrir lo que estaba pasando y, una vez que ambos dejan la casa, Diana le pide a Gloria que ellos dos no se enteren de lo que está pasando, al menos, por un tiempo.

"Yo sé que tienes mucha rabia, yo también tengo mucha rabia, me siento igual que tú, pero créeme, tía, de verdad, esta vez va a ser diferente; nosotros ya sabemos lo que hizo ese viejo y no va a poder zafar, ¿ya? No lo va a hacer", asegura Diana a su tía, mientras Gloria intenta confiar una vez más.