"A todos nos calló": Así fue la declaración de Omar ante el fiscal Santibáñez en El Jardín de Olivia

31 mar. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 264 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) decide actuar y cuenta todo lo que vio, hizo y presenció ante el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal).

Y es que la autoridad judicial se mostraba escéptica a que Omar diera sus declaraciones, ya que en previas ocasiones lo había engañado o cambiado de versión.

Sin embargo, esta vez Omar aseguró que no iba a ser así, ya que quería pagar por todo lo que hizo y quería ver a Luis Emilio (Alejandro Trejo) en la cárcel.

El Jardín de Olivia / MEGA

Omar da su declaración

Sentado frente al fiscal, Omar afirmó que Luis Emilio "se encargó de silenciarnos a todos a punta de amenazas, de coimas, extorsiones... a todos nos calló, a todos, periodistas, fiscales, policías, gente de la salud. Él se encargó de salir impune de todas las atrocidades, el crimen de Ángela, lo que pasó con Bernardita (Catalina Guerra) también, y así ha sido hasta el día de hoy".

Enseguida, Omar aclaró que el empresario no sabe que está hablando con él; de lo contrario, ya estaría muerto.

Con estas declaraciones, Santibáñez aseguró que puede contactar al fiscal nacional para tomar una declaración formal de Omar y redactar una orden de detención contra Luis Emilio y sus cómplices.