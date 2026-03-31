"A todos nos calló": Así fue la declaración de Omar ante el fiscal Santibáñez en El Jardín de Olivia
En el capítulo 264 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) decide actuar y cuenta todo lo que vio, hizo y presenció ante el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal).
Y es que la autoridad judicial se mostraba escéptica a que Omar diera sus declaraciones, ya que en previas ocasiones lo había engañado o cambiado de versión.
Sin embargo, esta vez Omar aseguró que no iba a ser así, ya que quería pagar por todo lo que hizo y quería ver a Luis Emilio (Alejandro Trejo) en la cárcel.
Omar da su declaración
Sentado frente al fiscal, Omar afirmó que Luis Emilio "se encargó de silenciarnos a todos a punta de amenazas, de coimas, extorsiones... a todos nos calló, a todos, periodistas, fiscales, policías, gente de la salud. Él se encargó de salir impune de todas las atrocidades, el crimen de Ángela, lo que pasó con Bernardita (Catalina Guerra) también, y así ha sido hasta el día de hoy".
Enseguida, Omar aclaró que el empresario no sabe que está hablando con él; de lo contrario, ya estaría muerto.
Con estas declaraciones, Santibáñez aseguró que puede contactar al fiscal nacional para tomar una declaración formal de Omar y redactar una orden de detención contra Luis Emilio y sus cómplices.Ve el capítulo en
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