"Yo creo que...": La oscura teoría de Bastián para explicar la distancia de Jessica en El Jardín de Olivia

31 mar. 2026 - 18:12 hrs.

En el capítulo 264 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) cuenta a Ignacia (Cota Castelblanco) su teoría de por qué Jessica (Ignacia Sepúlveda) se alejó de él.

Precisamente, el menor de los Walker llega hasta la casa de su hermana y la aconseja para que retome su contacto con Karina (Jacinta Rodríguez). Sin embargo, Ignacia cree que estos consejos en realidad también sirven para él y su reencuentro con Jessica.

Es ahí cuando Bastián dice que ya se reencontró con ella, pero la joven periodista no lo quiere ver y él tiene una teoría al respecto.

El Jardín de Olivia / MEGA

La teoría de Bastián

"Me salía con el cuento de que no podía ir a Londres porque no podía dejar a sus viejos solos, pero no compro, estoy seguro que pasó algo mucho más heavy que no me está diciendo", afirma Bastián.

"Yo creo que el viejo le hizo algo a la Jessica", dice Bastián, a lo que Ignacia pregunta qué, y él responde con total sinceridad: "Mira, yo pasé toda la noche despierto dándole vuelta a qué podía haber pasado y, después de una conversación que tuve con la Vanessa, creo que fue algo mucho peor que una amenaza... Yo creo que el viejo abusó de la Jessica".