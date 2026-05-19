Ella evitó que viera a Karina: Gloria reveló a su hija el oscuro pasado de Christian en El Jardín de Olivia

19 may. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 298 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) admitió ante Karina (Jacinta Rodríguez) que ella es la responsable de que Christian (Juan José Gurruchaga) no la visitara en 20 años.

Su ex se metió en asuntos peligrosos y por el bienestar de su hija, en ese entonces una niña, la peluquera prefirió mantenerse lo más lejos posible.

"Cuando yo conocí a tu papá, él era un hombre fantástico, súper talentoso, cariñoso. Pero después pasó el tiempo y todo cambió. (...) Para pagar las deudas, él tomó muy malas decisiones y se metió en unos negocios de droga, trajo todo ese mundo a la casa, y yo no podía permitir que eso pasara estando tú", reveló Gloria.

El Jardín de Olivia / Mega

"Era mi decisión"

Karina entendió sus razones para protegerla mientras era pequeña, pero lo que no fue capaz de perdonar fue mantener esa mentira una vez fue adulta.

"Yo crecí pensando que mi papá me había abandonado, que mi papá no me quería. Yo merecía saber la verdad, tenía derecho a elegir si quería o no un papá, por más penca que fuera. Era mi decisión".