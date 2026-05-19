"Me gustaría que me hicieras una visita": Luis Emilio llamó sorpresivamente a Diana desde la cárcel en EJDO

19 may. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 298 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) recibió la llamada de un teléfono desconocido. Por seguridad, Gabriel (Matías Oviedo) le recomendó poner el altavoz.

"Qué lindo oír tu voz, querida. Sé que estás al tanto de la tragedia familiar por la que estamos pasando y me gustaría conversar contigo", dijo Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) al otro lado de la línea.

Todo por Olivia

Diana se puso a la defensiva. Ella no tenía nada que hablar con el empresario, pero el padre de Clemente (Pipo Gormaz) intentó ser persuasivo.

El Jardín de Olivia / Mega

"Se trata de mi nieta. Sé el enorme cariño que tú le tienes y se me ocurre una forma en que podrías ayudarla, a menos que, bueno, tu orgullo valga más que la vida de Olivia", le dijo.

Guerrero le pidió ir directo al grano, pero Luis Emilio insistió en un encuentro frente a frente: "Esto no es para hablarlo por teléfono, mira que estos criminales tienen oídos en todas partes. Me encantaría ir a visitarte como en los viejos tiempos, pero no puedo. Por el bien de mi nieta, me gustaría que me hicieras una visita. ¿Qué me dices?".