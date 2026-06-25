Un testimonio clave desencadenó una orden de detención contra el "Rucio" en El Jardín de Olivia

25 jun. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 325 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) llamó a Diana (Nicole Espinoza) para darle una muy buena noticia. Érica (Isabel Orellana) dio detalles de sus días en la parcela y reconoció a un secuaz de Luis Emilio (Alejandro Trejo) en el lugar.

"Ella está detenida y habló antes de lo que esperábamos. Reconoció a uno de los tipos que secuestró a Olivia y que probablemente mató a Lalo Acosta; uno de los matones del viejo Walker, Freddy Tapia", reveló.

En esa misma línea, agregó que "el comisario Mardones está pidiendo la orden de detención y con un poco de suerte vamos a poder demostrar que Clemente es inocente".

El Jardín de Olivia / Mega

La incomodidad de Gabriel

Diana se alegró con la noticia. Ella iba en camino al Cajón del Maipo a pagar los $10 millones que exigían para no delatar a Clemente y si logran aguantar el tiempo necesario, el empresario volvería a su casa antes de lo esperado.

Santana se molestó al saber que Diana se arriesgaba una vez más por el empresario, pero ella no aceptó cuestionamientos. Iba a terminar lo que se propuso.

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