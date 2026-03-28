No fue Bernardita: Esto es lo que realmente pasó el día que murió la mamá de Diana en El Jardín de Olivia

28 mar. 2026 - 09:20 hrs.

Esta semana, El Jardín de Olivia vivió una de sus semanas más impactantes, ya que Omar (César Sepúlveda) se cansó de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y decidió contar toda la verdad a Clemente (Pipo Gormaz).

De esta forma, el ejecutivo busca expiar sus pecados y que Luis Emilio pague todos sus actos criminales, ya que el reciente abuso a Vanessa (Begoña Basauri) terminó por hacer colapsar a Omar.

A raíz de esto, Clemente llega hasta la casa de Diana (Nicole Espinoza) para revelar lo que pasó realmente el día que murió su madre.

Diana se entera de la verdad

Precisamente, Clemente parte diciendo que Omar vio cuando Luis Emilio disparó a Bernardita (Catalina Guerra) en su hogar, pero eso no fue todo lo que confesó, sino que también contó lo que pasó el día que murió Ángela.

"Diana, la muerte de tu mamá no fue un accidente y mi mamá no tuvo la culpa, fue él, mi papá asesinó a Ángela", explica Clemente, y esto deja en shock a Diana, quien cree que Bernardita le mintió.

Sin embargo, Clemente afirma que esto no fue así, sino que todo fue una mentira de Luis Emilio: "Ese día tu mamá quería conversar conmigo... Omar me contó la razón por la que tu mamá se quería reunir conmigo", expresa el empresario.

Enseguida, argumenta que Ángela quería pedirle a Clemente que la cambiara de sucursal porque quería estar lo más lejos posible de Luis Emilio, pero al verla en la oficina principal, el empresario intentó abusar una vez más de ella.

El Jardín de Olivia / MEGA

Dicho esto, Clemente contó la verdad de los hechos: "Mi papá despachó a Omar de la oficina para poder quedarse a solas con tu mamá, y cuando trató de forzarla, esta vez tu mamá se defendió. Ángela amenazó a mi papá, le dijo que si él le volvía a hacer algo, ella lo iba a denunciar".

Clemente explica que Luis Emilio no se tomó bien esto y fue en ese momento cuando entró Bernardita y la empujó, creyendo que había muerto por el impacto, siendo ese su testimonio por el resto de su vida. "Eso es lo que ella vio, y mi papá le corroboró que Ángela estaba muerta, y después le dijo que se fuera de la oficina... Esa es la verdad que ella creía, pero la realidad era totalmente distinta", afirma Clemente.

En concreto, lo que pasó fue que Ángela recuperó la consciencia y, cuando se estaba por levantar, Luis Emilio la comenzó a asfixiar con una bolsa de basura, quitándole la vida.