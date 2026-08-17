"La aposté": Aurora le confesará a Emilia que perdió la casa familiar en el segundo capítulo de La Baronesa

17 ag. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del segundo capítulo de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) estará muy confundida con la presencia de Javier (Simón Pesutic) y la discusión que tuvo con su abuela.

En una conversación a solas con Aurora (Loreto Valenzuela), la joven querrá tener respuestas, porque todo este asunto se le hará muy extraño.

"Abuela, por favor, explícame quién es ese tipo y por qué está diciendo que nuestra casa es suya. ¿Tienes deudas de las que no sepamos?", preguntará a La Baronesa.

La Baronesa / Mega

Aurora tendrá que sincerarse

Ella, acorralada, tendrá que reconocer un secreto que guarda desde hace años: es adicta a los juegos de azar. "Es verdad. La aposté", le dirá a la menor de sus nietas.

¿Qué es lo que sería capaz de hacer Emilia con tal de ayudar a Aurora para salir de este problema que pone a toda la familia en riesgo?