"La aposté": Aurora le confesará a Emilia que perdió la casa familiar en el segundo capítulo de La Baronesa
En el avance del segundo capítulo de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) estará muy confundida con la presencia de Javier (Simón Pesutic) y la discusión que tuvo con su abuela.
En una conversación a solas con Aurora (Loreto Valenzuela), la joven querrá tener respuestas, porque todo este asunto se le hará muy extraño.
"Abuela, por favor, explícame quién es ese tipo y por qué está diciendo que nuestra casa es suya. ¿Tienes deudas de las que no sepamos?", preguntará a La Baronesa.Ir a la siguiente nota
Aurora tendrá que sincerarse
Ella, acorralada, tendrá que reconocer un secreto que guarda desde hace años: es adicta a los juegos de azar. "Es verdad. La aposté", le dirá a la menor de sus nietas.
¿Qué es lo que sería capaz de hacer Emilia con tal de ayudar a Aurora para salir de este problema que pone a toda la familia en riesgo?Ve el capítulo en