"Te voy a hacer una regresión": Clara empezará terapia para desbloquear recuerdos en el avance de La Baronesa

17 ag. 2026 - 18:45 hrs.

En el avance del segundo capítulo de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) seguirá muy angustiada por no recordar el último encuentro que tuvo con su marido... ni los anteriores.

Francesca (Katyna Huberman) quiere mucho a su amiga y al entender la gravedad de su preocupación, le ofrecerá hacer una terapia juntas.

"Esto va a quedar entre nosotras, ¿ya? Siempre y cuando tú me prometas que vas a trabajar conmigo", le pedirá a la madre de Emilia (Octavia Bernasconi).

La Baronesa / Mega

¿Qué se esconde en la mente de Clara?

"Yo te voy a hacer una regresión y vamos a explorar todos esos recuerdos, a ver qué es lo que los está bloqueando", dirá a la esposa de Antonio (Carlos Díaz).

Si llegan a tener avances en la regresión, ¿qué grandes secretos descubrirán sobre la relación marital de Clara con el hijo de Aurora (Loreto Valenzuela)?