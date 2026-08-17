Antonio tendrá furioso arrebato en comida familiar: Así reaccionará su madre en el capítulo 2 de La Baronesa

17 ag. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del segundo capítulo de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) comenzará a dar las primeras muestras de colapso en una comida familiar.

Aurora (Loreto Valenzuela), Clara (Lorena Bosch) y sus hijos empezarán a almorzar sin esperarlo, lo que lo hará salirse de sus casillas. "Qué... ¿acaso iban a empezar sin mí? ¡Pregunta! ¿A ustedes no les aburre hacer siempre lo mismo? ¡Siempre lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo!", gritará mientras golpea la mesa.

"¡Para de tener como excusa al papá!"

Aurora se lo llevará a una habitación para hablar en privado. Allí, su único hijo le expresará que todavía hay tiempo.

La Baronesa / Mega

"¿Tiempo para qué? ¿Para destruir esta familia? ¿Para matar a tu papá de un infarto? Porque si eso es lo que quieres, anda y hazlo inmediatamente", responderá con frialdad La Baronesa.

"¡Para de tener como excusa al papá!", dirá Antonio alzando la voz y recibiendo una cachetada como contestación de su madre.