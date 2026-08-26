Daniel pasará la noche con Catalina: Emilia sorprenderá a la joven en su casa en el capítulo 8 de La Baronesa

26 ag. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 8 de La Baronesa, la fiesta de la azotea terminará y Daniel (Francisco Reyes Cristi) querrá seguir la fiesta junto con Catalina (María Jesús Godoy).

"Quédate conmigo entonces, yo soy el tremendo panorama", sugerirá el chef y la hermana de Javier (Simón Pesutic) aceptará la propuesta sin pensarlo dos veces.

Daniel se la llevará hasta su casa y pasarán una fogosa noche juntos.

Una desagradable sorpresa

A la mañana siguiente, Emilia (Octavia Bernasconi) intentará despertar a su hermano mayor para ir al trabajo, pero como él no le contestará a la puerta, entrará a su dormitorio.

La Baronesa / Mega

"Daniel, ¿no estarás un poquito grande para estar escondiéndote bajo la sábana?", le preguntará mientras lo destapa y se da cuenta que bajo la ropa de cama está nada más y nada menos que Catalina.