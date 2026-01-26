"Ten cuidado, Matilde": Max hará una seria advertencia a la abogada de Javi en el capítulo 69 de RDS

26 en. 2026 - 23:20 hrs.

En el avance del capítulo 69 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) y Matilde (Ignacia Baeza) tendrán una reunión previa antes de enfrentarse en tribunales.

La abogada estará muy segura de ganar porque el marido de Javiera (Daniela Ramírez) cumple con el perfil que ella ha visto en otros casos. "Mentirosos, se hacen las víctimas y después se ponen a llorar. Dicen que todo lo hacen por la familia, pero en el fondo, lo que no soportan es perder el control. Ah, y tienen amantes", dirá ella.

Max se defenderá y le advertirá que no debe irse en su contra. "No tienes ninguna prueba de que haya tenido una amante. En cambio, lo de la Javiera con ese picante es evidente y desde hace harto rato ya. Ten cuidado, Matilde, tu reputación se puede ir al tacho de la basura si pierdes este caso".

Reunión de Superados / Mega

El fin de una amistad

Alessandra (Julieta Bartolomé) estará molesta con el desaire que Jaime (Francisco Reyes) le hizo a su marido.

Para evitar que siga sufriendo, se decidirá a terminar de raíz la amistad con los Astaburuaga. "Si hay amistades que no son recíprocas, hay que cortarlas y si hay que cortar con los vecinos, se corta con los vecinos y punto".