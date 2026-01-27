Matilde hará radical recomendación para combatir a Max: Javiera tendrá dudas en el capítulo 70 de RDS

27 en. 2026 - 23:14 hrs.

En el avance del capítulo 70 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) tendrá muy malas noticias para Javiera (Daniela Ramírez): Max (Álvaro Espinoza) sí tiene evidencias de que su esposa estaba con otro hombre.



El video torna muy oscuro el panorama judicial para Javi, así que su abogada apostará por atacar con todo.

"Lo que tenemos que hacer ya es hacer una denuncia por violencia intrafamiliar", propondrá la ex de Coke (Diego Muñoz).

Reunión de Superados / Mega

¿Qué decidirá Javi?

Javiera se asustará porque es una acusación grave en contra de su marido y tendrá muchas dudas sobre cómo proceder. "Es fuerte, pero más fuerte es violentar a una mujer. Además, es la única manera que tienes de volver a tu casa con tus hijos y Max se lo merece", insistirá Mati.

Para decidir, ella pedirá la opinión de Manuel (Mario Horton).