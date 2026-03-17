Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Perla anunciará públicamente su nueva relación en el capítulo 94 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 94 de Reunión de SuperadosMatilde (Ignacia Baeza) estará muy preocupada por su cita con Juan de Dios (Jorge Arecheta).

La abogada pensará que su colega podría tener dobles intenciones tras invitarla a su casa, por lo que incluso considerará cancelar el encuentro.

Lo más visto de Reunión de Superados

Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) criticará a Javiera (Daniela Ramírez) por gastar dinero en una salida con sus hijos.

Reunión de Superados / Mega

Perla anunciará públicamente su nueva relación

Además, Perla (Shlomit Baytelman) aprovechará la reunión familiar para anunciar que está en pareja.

Ir a la siguiente nota

La noticia despertará la curiosidad de los presentes, quienes le preguntarán cuál es el nombre de la persona con la que mantiene su relación.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto