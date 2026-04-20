¿Qué hará Javiera? Alessandra revelará que Tere y Manuel se besaron en el capítulo 112 de Reunión de Superados

20 abr. 2026 - 23:29 hrs.

En el avance del capítulo 112 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) recibió el apoyo de Anita (Maricarmen Arrigorriaga) para perseguir el amor.

A Pili (Paloma Moreno) y Alessandra (Julieta Bartolomé) les comentará sobre esto: "Manuel, que yo sepa no anda con nadie, con la Tere como que no hay onda ya".

Sin embargo, las dos cruzarán miradas y le darán una mala noticia: "Bueno, capaz que lo de Tere no está tan muerto. Todos sabemos que Tere es copuchenta, inventa cosas, exagera, pero anda diciendo que se dio un beso con Manuel".

Reunión de Superados / Mega

Los sospechosos del 5°B

Gustavo (Nicolás Mena) encontró su dinero, pero este apareció cerca de los alumnos del 5°B. El profesor Rubén (Claudio Olate) redujo a sus sospechosos y ahora solo son un pequeño grupo de alumnos.

Como la situación es grave, Rubén enviará un mensaje a los apoderados de los niños posiblemente implicados. Tere recibirá el texto. "Tiene cinco sospechosos en el curso", leerá.