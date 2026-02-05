"Se hunde poco a poco": Álvaro Espinoza analizó el mal momento por el que pasa Max en Reunión de Superados

05 feb. 2026 - 18:40 hrs.

El actor Álvaro Espinoza conversó en exclusiva con las plataformas digitales de Mega para desmenuzar uno de los momentos más impactantes que ha vivido Max, su personaje en Reunión de Superados.

En los recientes episodios de la teleserie nocturna, el empresario presionó judicialmente a Javiera (Daniela Ramírez) y ella, en una respuesta completamente justificada, impuso una denuncia por violencia intrafamiliar.

Precisamente por esta razón es que Max tuvo que ser desalojado de su casa y Javiera pudo regresar a la propiedad en compañía de sus cinco hijos.

Reunión de Superados / Mega

"Yo le tengo harta fe"

"Acabamos de grabar parte de la debacle de Max, que se hunde poco a poco en sus propias acciones", declaró Espinoza en el detrás de cámara.

Con ironía, "defendió" al villano: "Vinieron a buscarlo los carabineros para sacarlo de su casa. Digamos que esta es una medida súper injusta porque esta es su casa, donde vivió con su familia, pero ya que Javiera estampó una demanda de violencia intrafamiliar totalmente injustificada...".

"Es una especie de bicicleta en la que vive Max. Sí, va saliendo de sus problemas, pero metiéndose cada vez más a fondo en otros problemas futuros. Yo le tengo harta fe, pero la gente no me quiere mucho", bromeó.

