Francisco Saavedra entrega importante donación a damnificado por incendios en Unidos por Ñuble y Biobío
Un emotivo momento se vivió en el programa especial Unidos por Ñuble y Biobío, luego de la especial donación que le entregó Francisco Saavedra a uno de los adultos mayores damnificados por los incendios.
Luis Cifuentes perdió su casa debido a los siniestros ocurridos en la zona, quedando solo con lo puesto. Por lo mismo, el capellán del Hogar de Cristo, José Francisco Yuraszeck, le indicó que una vez recibiera una casa de emergencia, la fundación correría con los artículos básicos del amoblado.
Importante ayuda a damnificado
Esta no fue la única buena noticia que recibió el hombre, puesto que Francisco Saavedra le tenía preparada otra que incluso dejó al propio religioso sorprendido.
El conductor aseguró haber recibido múltiples mensajes en su teléfono celular de personas y empresas interesadas en ayudar a Luis con una importante suma.
"Fíjese que tengo un par de amigos que me escriben al teléfono… ¿Cómo andaría con $5 millones para poder reiniciar este camino?", planteó Saavedra para dejar sin palabras a un don Luis que no escatimó en palabras de agradecimiento.
Leer más de