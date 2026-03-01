Logo Mega

¿Chubascos en Santiago?: Alejandro Sepúlveda entregó el pronostico para este primer lunes de marzo

  Por Carolina Brown

Lamentablemente se acabaron las vacaciones y llegó marzo, el mes más "odiado" por muchos chilenos. Sin embargo, el clima de la zona central experimentará un ligero cambio este lunes 2, donde podrían asomarse "gotitas" en la capital.

¿Lloverá en Santiago este lunes? 

La respuesta la entregó Alejandro Sepúlvedaque comentó que es probable que ingrese nubosidad a la Región Metropolitana por el sistema frontal en el sur de Chile. 

"Mañana va a ser bien variado, amaneceremos con cielo nublado, la probabilidad de algunas nieblas, neblinas a media mañana, que va a quedar parcial... Después, al mediodía, se volverá a nublar y en la noche se despeja. De cubierto a parcial, de nublado a despejado (...) y en la tarde, precipitaciones en cordillera y precordillera, San José de Maipo, Farellones", comentó el periodista.

Además, expuso que efectivamente podrían caer precipitaciones aisladas. "Pero no se puede descartar que caigan unas gotitas súper débiles en Melipilla, Talagante y Maipo (...) de caer, una gota y nada más", cerró el experto.

