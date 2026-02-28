Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel lanzan ataque en conjunto contra Irán
Estados Unidos e Israel lanzaron esta mañana un ataque contra objetivos estratégicos en Teherán y otras ciudades de Irán, tras semanas de amenazas de una intervención militar.
Cabe destacar que, por largas jornadas, los dos rivales llevaron a cabo conversaciones por el programa nuclear. Sin embargo, los signos de un eventual ataque eran evidentes.
Bajo ese contexto, israelíes y estadounidenses lanzaron su ofensiva este sábado por la mañana contra objetivos militares.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que se "está llevando a cabo una operación a gran escala y continuada para impedir que la dictadura malvada radical amenace a los Estados Unidos y el núcleo de nuestro interés de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y enterrar su industria de misiles. Va a ser totalmente destrozada. Vamos a aniquilar a su Armada".
Poco después, Irán atacó con misiles bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.
Leer más de