"Voy a estar siempre contigo" : Pareja de influencers se comprometieron en presentación de Milo J
En el show de Mon Laferte una pareja sorprendió a la artista con una propuesta de matrimonio en primera fila donde ella se acercó para felicitarlos.
Pero, en la noche urbana también hubo espacio para el amor. En medio del show de Milo J una pareja de influencers, también aprovechó la instancia para comprometerse.
En el show de su artista favorito
Joseph Arancibia y Francisca Caldera, ambos influencers tuvieron su propio momento donde en medio de una canción de Milo J, él decidió arrodillarse para pedirle matrimonio a su pareja.
"No tengo voz, lo único que puedo decir es que te amo con todo mi corazón mi amor. Voy a estar siempre contigo", comentó Joseph Arancibia a Con Gusto a Viña mientras su pareja se encontraba aún muy emocionada.
El cantante argentino vió el momento y dijo, "no me la contés que esto pasó en mi show, felicitaciones che", comentó Milo J.
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de