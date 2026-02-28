Música, sátira y éxitos urbanos marcaron la última noche de Viña con Paulo Londra, Milo J y Pablo Chill-E

28 feb. 2026 - 10:05 hrs.

La 65° edición del Festival de Viña del Mar llegó a su fin. Su última noche estuvo cargada de emociones y de momentos icónicos para la historia del certamen.

El público disfrutó con todo el repertorio del argentino Paulo Londra, quien con su carisma supo conquistar al "Monstruo" de la Quinta Vergara. El momento cúlmine ocurrió cuando invitó a Anita Tijoux a interpretar 1977.

Tras el trasandino, el encargado de la comedia fue Pastor Rocha, quien, con una rutina enfocada en chistes satíricos religiosos, sacó carcajadas a los asistentes.

Posteriormente, la posta fue tomada por Pablo Chill-E, artista nacional que triunfó en el escenario de la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Plata y Oro.

El puentealtino llevó al Chile marginal y la cultura "shishigang" al Festival, demostrando porqué es considerado uno de los referentes del género urbano en nuestro país.

Mientras que la jornada se cerró con un debutante Milo J, quien hizo cantar a un público que, en su mayoría, se mantuvo en sus asientos hasta cerca de las 4 de la madrugada.

