¿Escuchaste aviones pasar por tu comuna? Esta era la razón de los estruendos en la capital

21 mar. 2026 - 17:40 hrs.

Desde hace varios días que los santiaguinos se han visto sorprendidos por el fuerte estruendo y el paso de aviones militares sobre distintos puntos de la capital. La inesperada presencia de aeronaves generó dudas y comentarios en redes sociales sobre el motivo de los vuelos.

En ese sentido, La Fuerza Aérea de Chile (FACh) aclaró que se trató de un entrenamiento operativo, realizado en el marco del ejercicio ADEX X y de las actividades conmemorativas del Mes del Aire y del Espacio. Los vuelos también coincidieron con la celebración de su aniversario número 96, cumpliéndose desde la creación oficial de la institución en 1930 por el Presidente Carlos Ibáñez del Campo.

En su cuenta oficial de X, la FACh informó: “¡Atención Santiago! En el marco del Ejercicio ADEX X y el Mes del Aire y del Espacio, aeronaves de la FACh sobrevolarán la capital como parte de su entrenamiento operativo. Mira al cielo y sé testigo de sus capacidades”.

El sobrevuelo permitió a la ciudadanía observar de cerca las maniobras de las aeronaves, demostrando sus capacidades y reforzando la presencia de la institución en distintas comunas de la Región Metropolitana.

¿Hasta cuándo se escucharán volar a los aviones de la Fach en Santiago?

Según la FACh, la demostración estaba programada para este sábado 21 de marzo, por lo que hoy sería la última jornada en que se escucharán los estruendos de los aviones.

¡Atención #Santiago!



A partir de las 11:30 am, podrás ver nuestras aeronaves #FACH sobrevolar los cielos de la capital, tras estar entrenándose en el Ejercicio ADEX VIII y prepararse para su presentación este 21/03 en los #95AñosFACH. pic.twitter.com/fU4LyAOf1k — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) March 18, 2025

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