Evacúan campamento en Talagante por posible desborde del río Mapocho: Más de 600 familias en riesgo

16 jul. 2026 - 16:05 hrs.

Ante el posible desborde del río Mapocho, autoridades se desplegaron junto a fuerza militar para realizar la evacuación preventiva del campamento Rivera Río Mapocho en Talagante, en la Región Metropolitana.

Son 650 familias aproximadamente las que residen al interior del asentamiento irregular ubicado a la orilla del río, de las cuales poco más de la mitad abandonó con anterioridad el sector.

A través de parlantes, se ha hecho un llamado a que los habitantes dejen el campamento, dado que a eso de las 19:00 horas se debiese registrar una crecida del caudal.

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La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, explicó que el campamento "está ubicado específicamente en una zona de riesgo". Por lo mismo, durante semanas se notificó la evacuación del sector.

El Gobierno dispuso de tres albergues en colegios para recibir a las familias durante el fin de semana.

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