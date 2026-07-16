Quedaron aislados: Patrulla marítima de la Armada logró rescatar a familia completa en Caleta Tumbes

16 jul. 2026 - 20:10 hrs.

Durante esta tarde, la Armada anunció el rescate de una familia, alrededor de 8 personas, que habían quedado atrapadas en Caleta Tumbes en la Región del Biobío.

Precisamente, el periodista Rodolfo Ríos dio a conocer esta noticia, detallando que se trató de un rescate de 8 personas en Caleta Tumbes, en la bahía de Talcahuano, quienes quedaron aislados y realizaron un llamado al 137 de la Armada.

A raíz de esto, personal que se encontraba patrullando de forma preventiva en la zona acudió de inmediato y logró rescatar a estas personas.

MEGA

Familia es rescatada en Caleta Tumbes

Asimismo, Ríos explicó que todas las personas se encuentran en un muy buen estado. En un video, la Armada informó que "la capitanía del puerto de Talcahuano realizó un llamado telefónico al número de emergencias marítimas".

Enseguida se hizo un llamado a la patrulla de policía marítima, quienes rescataron a las ocho personas. Más adelante, el periodista Daniel Silva añadió que la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) afirmó que estaban en un lugar seguro, así como evitar exponerse a situaciones de riesgo.

Todo sobre Lluvias