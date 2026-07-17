Canal Santa Marta amenaza con desbordarse en Maipú tras intensas lluvias

17 jul. 2026 - 15:55 hrs.

Debido a las intensas precipitaciones que se han registrado en la Región Metropolitana, el canal Santa Marta, en la comuna de Maipú, amenaza con colapsar.

Al sector de Camino a Melipilla con Tres Poniente llegó la periodista Darynka Marcic para monitorear en terreno el complejo panorama que se observa producto del sistema frontal.

Imágenes muestran aumento de caudal de canal Santa Marta

Según era posible observar en las imágenes de Meganoticias, su caudal ha crecido tras las intensas lluvias que desde el jueves afectan a la capital.

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Ante el temor de un posible desborde, equipos municipales se encuentran monitoreando el sector.

Pese a los trabajos de limpieza previos, se encontraron grandes cantidades de basura, escombros y hasta un refrigerador.

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