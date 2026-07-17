Dramático rescate en Punitaqui: Camión repartidor de gas queda atrapado en medio del estero

17 jul. 2026 - 19:47 hrs.

Las intensas lluvias que afectan a la Región de Coquimbo dejaron una compleja emergencia durante la tarde de este viernes, luego de que un camión repartidor de gas quedara atrapado al intentar cruzar el estero de Punitaqui, cuyo caudal aumentó considerablemente debido al sistema frontal.

Hasta el lugar llegó el periodista Gustavo Huerta, quien mostró en vivo el amplio operativo desplegado por Bomberos, Carabineros y equipos de emergencia para rescatar a las personas que permanecían aisladas en el vehículo.

Rescatan a ocupantes de camión atrapado en el estero

"Un camión tres cuartos, un camión repartidor de gas que quiso cruzar por uno de estos pasos que está totalmente anegado. Producto de la lluvia quedó mucho caudal, mucha agua acumulada. Es muy riesgoso cruzar por el sector", explicó Gustavo Huerta desde el lugar.

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El periodista detalló que el conductor quedó atrapado en el camión y que el rescate se realizó mediante una compleja maniobra ejecutada por Bomberos. "Afortunadamente, el conductor fue rescatado en una maniobra bastante riesgosa", relató.

Asimismo, reconoció que el procedimiento mantuvo en alerta a todos los presentes. "Fue un momento bastante dramático. En algún momento mucha gente que estaba acá pensaron que el agua se iba a llevar al conductor pero afortunadamente pudo ser rescatado", afirmó.

Con el paso de los minutos, las autoridades confirmaron que no solo el conductor viajaba en el camión, sino que había un segundo ocupante. Ambos fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica.

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