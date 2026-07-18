Bomberos rescata a familia y seis perros por crecida de río Grande en Ovalle

18 jul. 2026 - 18:45 hrs.

Durante la tarde de este sábado, el equipo de Meganoticias registró el rescate de cuatro personas y seis perros del sector Viñitas, en Ovalle, donde permanecían aislados por la crecida del río Grande.

Se trató un exitoso operativo liderado por Bomberos en el que se concretó el rescate de una familia junto a sus mascotas, así como de una persona que con anterioridad se había negado a abandonar su hogar.

En el procedimiento participaron voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos de Ovalle, quienes utilizaron una escala para evacuar a las personas, luego que se desbordara el río Grande.

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Luego de extensos minutos, el operativo terminó de forma exitosa en una de las zonas más afectadas por las intensas precipitaciones.

De acuerdo a los reportes de los profesionales de Megatiempo, la lluvia continuará durante la noche de este sábado en distintos sectores de la zona.

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