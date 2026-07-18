Intensas lluvias inundan paso bajo nivel de acceso al Muelle Barón en Valparaíso

18 jul. 2026 - 17:25 hrs.

Las intensas lluvias del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte de Chile causaron el anegamiento del acceso al Muelle Barón, en Valparaíso.

En concreto, la importante acumulación de agua inundó el paso bajo nivel que permite acceder al muelle de la ciudad porteña.

El periodista Leonardo Acuña se comunicó con los equipos de comunicación de las autoridades locales, quienes informaron que los intentos de evacuar el agua con motobombas fueron estériles.

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El acceso se encuentra totalmente cerrado, por lo que se recomienda evitar el sector y tomar vías alternativas.

Cabe destacar que en las próximas horas se espera que se retomen las lluvias en la Región de Valparaíso.

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