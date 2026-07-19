Impactante socavón parte en tres ruta entre Tongoy y Guanaqueros tras intensas lluvias

19 jul. 2026 - 10:44 hrs.

Las intensas lluvias del sistema frontal provocaron importantes daños en la Región de Coquimbo, con un enorme socavón que cortó completamente la Ruta D-430, que une Tongoy con Guanaqueros.

El aumento del caudal de la quebrada Romeral erosionó el terreno bajo la vía e hizo colapsar la estructura del camino a la altura de Puerto Velero.

Impactantes imágenes de socavón

La fuerza del afluente quebró la calzada en tres partes y arrancó las barreras de contención, obligando a suspender el tránsito de vehículos y peatones.

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El mayor Davida Gallardo, de la Segunda Comisaría de Coquimbo, indicó a Meganoticias que "a raíz de las precipitaciones del día de ayer (sábado) se generó este socavón, lo que nos obligó a realizar una suspensión del tránsito en esta ruta".

Si bien el tránsito se encuentra interrumpido, el uniformado aclaró que las localidades no se encuentran aisladas, ya que tienen acceso a la Ruta 5.

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