Impactante socavón parte en tres ruta entre Tongoy y Guanaqueros tras intensas lluvias
Las intensas lluvias del sistema frontal provocaron importantes daños en la Región de Coquimbo, con un enorme socavón que cortó completamente la Ruta D-430, que une Tongoy con Guanaqueros.
El aumento del caudal de la quebrada Romeral erosionó el terreno bajo la vía e hizo colapsar la estructura del camino a la altura de Puerto Velero.
Impactantes imágenes de socavón
La fuerza del afluente quebró la calzada en tres partes y arrancó las barreras de contención, obligando a suspender el tránsito de vehículos y peatones.
El mayor Davida Gallardo, de la Segunda Comisaría de Coquimbo, indicó a Meganoticias que "a raíz de las precipitaciones del día de ayer (sábado) se generó este socavón, lo que nos obligó a realizar una suspensión del tránsito en esta ruta".
Si bien el tránsito se encuentra interrumpido, el uniformado aclaró que las localidades no se encuentran aisladas, ya que tienen acceso a la Ruta 5.
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