¿Habrá lluvia durante la primera semana de septiembre en la capital?: Informe de Alejandro Sepúlveda

30 ag. 2026 - 14:14 hrs.

Este domingo en Meganoticias, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, se refirió a las precipitaciones que esta noche llegarán a la Región Metropolitana y lo que sucederá en el mes de septiembre.

"Insisto, soy majadero, (son) chubascos, que son nubadas sectorizadas, puntuales, no generalizadas", indicó.

En este sentido, serán los sectores de la precordillera los que sentirán las gotitas con mayor intensidad y que podrían alcanzar de unos 4 a 5 milímetros de agua caída. "La mayor probabilidad es en la noche a la madrugada, hasta las 6 de la mañana del lunes, aproximadamente", agregó.

Meganoticias / Mega

Sin embargo, el panorama cambiará a partir del lunes, con cielos con escasa nubosidad y una temperatura que llegará a los 21°C.

El tiempo los primeros días de septiembre

El día martes se dará inicio a septiembre, que llegará con una máxima de 23°, mientras que el miércoles tendrá probabilidad de chubascos solo en la cordillera de la Región Metropolitana.

"Por ahora, salvo la probabilidad de precipitaciones en la cordillera el miércoles, no se ven lluvias hasta ahora para Santiago por varios días", declaró Sepúlveda.

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