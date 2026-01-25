La ternura del bebé de Steffi Méndez al promocionar una marca de cosméticos de Suecia

25 en. 2026 - 15:00 hrs.

Días atrás Steffi Méndez recibió una ola de críticas al confesar que está "batallando" con sus problemas económicos, en medio de su separación del cantante sueco Dante Lindhe y de la querella legal por la custodia de su hijo.

Al defenderse de sus detractores, la influencer radicada en Suecia comentó que debe ingeniárselas para poder costear no solo la manutención del pequeño Gio, también los abogados que llevan el caso de la tuición. Ahora lo demuestra al protagonizar una publicidad de una marca escandinava.

Steffi Méndez y su hijo Gio como modelos en Suecia

Steffi publicó en sus historias una publicidad de una marca de cosméticos de Suecia. La hija de DJ Méndez se grabó mientras hacía su rutina diaria de skincare, con el niño de casi dos años en brazos.

Siempre sonriente y con mucha ternura, el pequeño actuó como todo un modelo: se cepilló los dientes con su madre, le entregó algunos de los productos que se aplicó en el rostro, e incluso la ayudó a ponerse el artículo estrella del anuncio, un sérum potenciador de vitamina C .

Méndez incluyó un enlace a la tienda virtual de la compañía ACO, fundada en 1930 y que se identifica como líder en cosméticos para el cuidado de la piel en Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca.

