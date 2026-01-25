Fuerza y constancia: Estos ejercicios integran la rutina de entrenamiento físico de Gala Caldirola

25 en. 2026 - 17:00 hrs.

Gala Caldirola pone gran atención en mantener un cuerpo saludable y activo a través del entrenamiento. Esto lo demostró en sus historias de Instagram, donde reveló algunos de los ejercicios que forman parte de su exigente rutina.

Estos combinaron el uso de su propio peso corporal, así como poleas y mancuernas, como se pudo apreciar en los videos que compartió.

Entrenamiento de Gala Caldirola

Los primeros ejercicios que realizó fueron elevaciones de piernas mientras colgaba de la maquina y la extensión de cadera con polea. Estos movimientos estimulan los cuádriceps, aductores y los músculos del abdomen.

También incorporó giros rusos con peso, que consiste en sentarse en el suelo, inclinar el torso hacia atrás, elevar los pies y rotar el tronco de lado a lado mientras se sostiene un peso en las manos. En total, hizo 30 repeticiones de este ejercicio para fortalecer su zona media.

Para finalizar, realizó elevaciones de cadera con peso. Con esta rutina, diseñada por su preparador físico Eduardo de la Cruz, Gala demostró la constancia y la fuerza que le dedica al cuidado de su cuerpo.

