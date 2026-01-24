'¡Son realmente increíbles!': ¿Cuánto cuestan los aros Fendi que le regalaron a Oriana Marzoli?

24 en. 2026 - 20:00 hrs.

Oriana Marzoli suele compartir en redes sociales imágenes de los obsequios que recibe de parte de sus seguidores. Reconocida por su gusto por la moda, a la influencer le han regalado artículos de lujo, como zapatos de diseñador y accesorios.

En esta ocasión publicó en sus historias de Instagram un delicado detalle que le enviaron desde Italia, país en el que residió en 2023, cuando participó en un reality local.

El regalo Fendi de Oriana Marzoli

Marzoli posteó la fotografía de una tarjeta con el logo "Fendi Roma" y una dedicatoria para ella. "Querida Ory: Felicidades, tesoro. Un pequeño detalle para hacerte llegar todo el amor y la estima que te tengo... ¡Te quiero mucho! Manu", se lee en la carta, escrita en italiano.

El obsequio era un par de aros dorados de botón, con la doble F de Fendi formando un cuadrado en cada uno. Una de las letras tiene pequeños brillantes incrustados y la otra, es totalmente dorada.

"Gracias, amor, ¡qué linda eres! Me gustaron muchísimo. ¡Son realmente increíbles!", escribió la modelo en respuesta, también en italiano y sin dar mayores detalles sobre el remitente.

Según se aprecia en la fotografía, parece ser el modelo Forever, que se vende en el sitio oficial de la firma italiana en 470 dólares, más de 400 mil pesos chilenos.

