"Esa es la verdadera Fla": Flaviana Seeling se muestra al natural y revela uno de sus tratamientos estéticos

A sus 48 años de edad, Flaviana Seeling pone especial dedicación en el cuidado de su piel por medio de diversos tratamientos estéticos. Estos hacen que su cutis se mantenga terso, luminoso y saludable.

En este sentido, la cantante y bailarina brasileña mostró en una historia de Instagram cómo luce su rostro al natural y reveló uno de los procedimientos a los que se somete cada cierto tiempo.

Flaviana Seeling al natural

"Cara lavada, sin maquillaje, sin nada. Esa es la verdadera Fla", expresó la brasileña desde una clínica estética, en la que mostró con orgullo lo lozana que luce su piel.

Por su parte, la doctora Sofía Calcagni, señaló que Flaviana estaba por hacerse una sesión de toxina botulínica full face. "Llevamos hartos tratamientos", agregó para revelar que el bótox es solo una de las opciones a las que se ha sometido su clienta.

Entre risas y con una actitud calmada, la artista concluyó: "Cierto, ya pasó harto tiempo (desde su última sesión de bótox), así que vamos a ver qué se puede hacer en esta carita".

